Des jeux pour apprendre à coder et progresser

Tu souhaites apprendre à coder en t’amusant ? Voici notre sélection de jeux pour découvrir l’univers de la programmation sans jamais t’ennuyer !

Si les lignes de code peuvent paraître austères aux néophytes, elles prennent une toute autre dimension dans un cadre ludique. Développer tes compétences en prenant du plaisir est le meilleur moyen de pratiquer régulièrement, mais aussi de progresser rapidement.

Java, CSS, Swift… tous les langages informatiques peuvent être découverts à travers l’un de ces jeux pour développeur·ses débutante·es ou plus expérimenté·es.

Cette méthode d’apprentissage alternative va faire travailler tes méninges et développer ta créativité… Tu vas tellement y prendre goût que bientôt, tu diras à tes ami·es : “Désolé·e, j’peux pas, j’ai CodeCombat !” 😉

CodeCombat

Apprendre à coder en Javascript et Python avec Code Combat

Jeu gratuit incontournable pour apprendre à coder, CodeCombat te plongera dans l'ambiance moyen-âge. Ton objectif sera de ramasser des gemmes et de survivre aux ennemis que tu rencontreras. Afin de mener à bien tes missions, tu devras écrire des lignes de code. Une page d’aide est disponible à chaque niveau, ce qui en fait un jeu idéal pour les codeur·ses débutant·es. CodeCombat dispose également d’un module dédié aux éducateur·ses souhaitant l’utiliser comme outil pédagogique. Bien que le jeu évolutif et varié, il manquera peut-être de stimulation pour celleux qui ont un niveau plus avancé·es en JavaScript.

Langage de prédilection : Python et JavaScript

Bitburner

Découverte d'un jeu de HACKING avec du Javascript

Disponible via la plateforme Steam sur Mac et PC, Bitburner te permettra d’apprendre à coder en JavaScript. Dans ce jeu RPG (Role Playing Game), tu incarneras un hacker anonyme dans un monde sombre et dystopique. Ton rôle sera de rédiger des scripts en JavaScript pour automatiser ton jeu, pirater un réseau de serveurs ou résoudre des énigmes en vue d’améliorer les statistiques de ton personnage. Il est conseillé de se lancer en ayant quelques bases en programmation, mais le jeu reste accessible à tous les niveaux. La difficulté croissante du jeu te permettra d’apprendre à coder et de progresser rapidement.

Langage de prédilection : JavaScript

Codingame

CodinGame & Ada Tech School: Coding Escape session

Codingame est l’un des jeux les plus polyvalents pour apprendre à coder : il comporte des défis dans plus de 25 langages ! La plateforme offre un large panel de jeux allant des puzzles aux jeux d’arcade, des tutoriels et même des concours entre développeur·ses. Son côté communautaire en fait un jeu particulièrement interactif, où tu peux jouer avec des inconnu·es tout comme défier tes ami·es. Il faut toutefois avoir de bonnes bases en code avant de se lancer dans Codingame, mais une fois sur les rails, tu vas progresser jusqu’à devenir un·e véritable expert·e !

Langages de prédilection : plus de 25 langages de programmation pris en charge dont Java, Python, Kotlin, Scala, JavaScript, Swift, Ruby, Rust, C, C#, C++, Groovy, PHP, Clojure, Crystal, Dart…

Codewars

Tutoriel d'initiation à Codewars

Dans Codewars, tu pourras apprendre à coder dans 55 langages de programmation. Une véritable encyclopédie pour devenir incollable ! Les jeux sont des “katas”, de petits exercices conçus par la communauté de développeur·ses Codewars. C’est une excellente plateforme pour apprendre des autres, car tu auras la possibilité de te comparer et voir comment certains problèmes sont résolus différemment d’un·e codeur·se à l’autre. Tu remettras ton point de vue en perspective à travers de nombreux puzzles et défis algorithmiques. Il te faudra quelques bases en codage, un peu plus que, par exemple, dans CodeGym.

Langages de prédilection : 55 langages de programmation pris en charge dont C, C++, C#, Java, JavaScript, PHP, Python, Rust, Swift, TypeScript, Clojure, Crystal, Dart, Elixir, F#, Go, Haskell, Ruby, Shell, SQL…

CodeGym

Découvrir Java avec CodeGym

CodeGym est un jeu particulièrement adapté à ceux qui veulent apprendre à coder de zéro. Tu pourras découvrir le langage Java grâce à 1200 puzzles à la complexité croissante, pour lesquels tu devras écrire des solutions sous forme de code. L’environnement ludique de CodeGym t’encouragera à pratiquer, pratiquer, et encore pratiquer. En cas de pépin, un mentor virtuel vérifie tes solutions et te délivre des conseils et astuces pour avancer dans les 40 niveaux du jeu.

Langage de prédilection : Java

Swift Playgrounds

Tutoriel d'initiation à Swift Playgrounds

Développée par Apple pour iPad et Mac, Swift Playgrounds est une application pour apprendre à coder accessible à tous les niveaux. Comme son nom l’indique, elle est dédiée à l’apprentissage ludique du langage Swift, qui est également utilisé par des pros pour développer des apps à succès. Aucune connaissance préalable n’est requise pour te lancer dans la résolution des puzzles et énigmes proposées dans ce jeu. Tu pourras même t’essayer à la programmation de ta propre app !

Langage de prédilection : Swift

Screeps

Screeps - MMO sandbox strategy game for programmers

Dans ce jeu de stratégie en temps réel, tu dois créer ta propre colonie et faire des constructions en utilisant JavaScript. Tu codes donc ton intelligence artificielle afin de contrôler ta colonie. Jeu MMORPG en open source, Screeps fonctionne 24/24h et 7/7j et te permet de partager un territoire virtuel avec les autres joueur·ses !

Langage de prédilection : JavaScript

Robocode

Tutoriel d'initiation à Robocode

Lancé en 2000, Robocode est l’un des plus anciens jeux pour apprendre à coder. Ici, ton code te permet non plus de contrôler une colonie, mais un char robotisé pour te défendre des autres chars. Ce jeu open source se renouvelle constamment et parvient à conserver une communauté active d’amateur·rices de développement web. Des tutos te permettent de te lancer si tu es débutant·e, avant de mettre en pratique tes compétences !

Langages de prédilection : Scala, C, C#, Java.

CheckiO

Découvrir le code avec CheckiO

Pour apprendre à coder en Python et en TypeScript, rendez-vous sur CheckiO. L’interface innovante et agréable du jeu te permet de relever des défis dans un monde constitué d’îles flottantes, dans lequel tu auras pour mission de modifier le code pour obtenir le résultat attendu. Tu devras accumuler des points pour passer aux niveaux supérieurs, mais pas de panique, la plateforme propose de l’aide pour t’accompagner dans l’aventure. La version gratuite et adaptée aux débutant·es tandis que les plus expérimenté·es pourront se tourner vers la version payante.

Langages de prédilection : Python, TypeScript.

Flexbox Froggy

Flexbox Froggy pour apprendre à coder en CSS

Dans ce petit jeu ludique, tu dois aider une grenouille à se déplacer vers son nénuphar à l’aide de ton code. Idéal pour s’initier au CSS, Flexbox Froggy te permet d’évoluer sur 24 niveaux et apprendre à manier l’alignement, la direction ou encore la coloration.

Langage de prédilection : CSS



CSSBattle

DÉFI HTML/CSS : Les 10 premiers exercices de CSS Battle en moins de 50 minutes ?

Décliné sur 12 niveaux, CSSBattle est un jeu idéal pour apprendre à coder en CSS. Le but du jeu est d’utiliser le moins de caractères possibles, donc le code le plus court, pour atteidre l’objectif et faire monter ton score. Les débutant·es s’appliqueront d’abord à reproduire le code à l’identique pour reproduire le modèle, avant de monter en compétences.

Langage de prédilection : CSS

CryptoZombies

Solidity Language with Cryptozombies - Lesson 1

Voici le plus avant-gardiste de notre top des jeux pour apprendre à coder. Ce jeu de programmation interactif te permet d’écrire des smart contracts en Solidity, en construisant ton propre jeu crypto sur la blockchain Ethereum. Débutant·es bienvenu·es ! Grâce aux leçons progressives, tu vas pouvoir créer ton armée dans une Usine à Zombie, la personnaliser puis la lancer à l’assaut d’autres zombies gérés par la communauté de joueur·ses. CryptoZombie est à la fois une école de code et un jeu de stratégie MMO.

Langage de prédilection : Solidity



Tous ces jeux t’ont donné envie d’apprendre à coder ? N’attends plus et télécharge notre kit de programmation débutant ! Si tu souhaites aller plus loin et devenir développeur·se, inscris-toi à nos événements pour en savoir plus sur la pédagogie alternative de notre école de code Ada Tech School.



À propos d'Ada Tech School

Ada Tech School est une école d’informatique d’un nouveau genre. Elle s’appuie sur une pédagogie alternative, approchant le code comme une langue vivante, ainsi que sur un environnement féministe et bienveillant. Elle doit son nom à Ada Lovelace qui fut la première programmeuse de l’histoire.

L’école est située à Paris et accueille chaque promotion pour deux ans. Après neuf mois de formation les étudiants sont opérationnels et prêts à réaliser leur apprentissage - rémunéré - pendant douze mois dans une des entreprises partenaires de l’école comme Trainline, Deezer, Blablacar ou encore Botify.

Aucun prérequis technique n’est exigé pour candidater. Il suffit d’avoir plus de 18 ans. La sélection se fait en deux temps : formulaire de candidature puis entretien avec une réponse sous 2 semaines !